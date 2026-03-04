Incidente stradale, questa mattina, nella zona industriale a Olbia, all'altezza della rotonda Haiti.

Un autocarro che trasportava scarti di pneumatici si è ribaltato sulla carreggiata. Sul posto polizia, vigili del fuoco e ambulanza, intervenuti per estrarre il conducente dell'abitacolo, trasportato al Giovanni Paolo II per gli opportuni accertamenti.

Sono in corso le operazioni per capire l'esatta dinamica dell'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, e per ripulire la strada dai residui che hanno invaso il ciglio della strada.

