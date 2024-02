Dopo Cagliari e Porto Torres, con una puntata a Oristano, anche Olbia: sono ventinove i trattori che da questa mattina formano un presidio all’interno dell’Isola Bianca.

Anche lo scalo gallurese entra quindi nella rete della manifestazione – su scala nazionale – partita in Sardegna nel capoluogo, per estendersi nei vari territori.

I partecipanti alla manifestazione olbiese, che sono per la maggior parte galluresi, annunciano che resteranno in porto almeno fino a venerdì. Si coordineranno comunque con i manifestanti degli altri presidi.

Al momento non sono previsti blocchi, nemmeno a singhiozzo, per ingresso e uscita di merci e passeggeri. Ma i trattori, come nelle altre città sfileranno in corteo nelle strade principali.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata