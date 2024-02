In marcia nelle vie del centro cittadino di Porto Torres. La protesta dei coltivatori e pastori non si ferma. Dopo una prima manifestazione nello scalo marittimo, presidiato ormai da quattro giorni, dopo l'incontro con il ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini, gli agricoltori hanno dato inizio alla marcia dei trattori, una settantina di mezzi agricoli che hanno attraversato le strade a partire da corso Vittorio Emanuele e via delle Vigne e poi ritorno alla base, nello scalo marittimo dove proseguirà il presidio permanente.

Il ministro ha incontrato gli agricoltori nel piazzale antistante il molo di Ponente.

Agli agricoltori il ministro Salvini ha detto: «Le vostre priorità come i vostri colleghi del nord d'Italia sono l'acqua e la fauna selvatica, due criticità che il governo potrebbe affrontare e sulle quali si potrebbero trovare soluzioni. Sulle altre è necessario un confronto con L'Europa».

