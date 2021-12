Sono 23 i casi di positività tra i membri dell'equipaggio della Mega Express Five della Corsica Ferries, il traghetto che ieri sera sarebbe dovuto partire dal porto di Golfo Aranci alla volta di Livorno e che però è rimasto bloccato a causa di tamponi di controllo positivi al Covid.

I 330 passeggeri e le 110 auto riprotetti a bordo della Moby partita alle 22 da Olbia sono arrivati regolarmente in Toscana, mentre la nave con i positivi a bordo è ormeggiata nella banchina 9 del porto olbiese (dove è stata dirottata per le condizioni meteo) dalla scorsa notte. Rimarrà lì per tutta la giornata, in attesa del nulla osta della Sanità Marittima del Nord Sardegna per il viaggio Olbia-Piombino.

"L'Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la capitaneria di porto e le altre autorità di Piombino sono a disposizione della compagnia per consentire lo sbarco dei marittimi positivi", fa sapere Corsica Sardinia Elba Ferries, precisando che la compagnia "sta organizzando con le Asl di competenza lo sbarco e il ricovero dei positivi, che saranno ospitati in residenze Covid di Toscana e Lazio".

I positivi sono ovviamente separati dagli altri componenti dell'equipaggio e ricevono i pasti da terra da una ditta specializzata. Secondo quanto appreso le loro condizioni sono buone e stabili.

