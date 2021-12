Caos e disagi ieri sera al porto di Golfo Aranci.

La Mega Express Five della Corsica Ferries che sarebbe dovuta partire alla volta di Livorno non ha potuto lasciare le coste isolane, come confermato dalla Capitaneria di porto di Olbia, a causa dell'accertata positività al Covid dei tamponi di controllo effettuati da alcuni componenti dell'equipaggio.

I 330 passeggeri e le 113 auto già imbarcate sono stati riprotetti su una nave della Moby in partenza da Olbia alle 22.

Date le condizioni meteo anche la nave della Corsica Ferries rimasta con l'equipaggio decimato è stata dirottata a Olbia.

