Tragico incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì a Lu Fraili, vicino a San Teodoro.

La vittima è un ragazzo di 23 anni, Lorenzo Milia. Il giovane era in sella a una moto di potente cilindrata che, per circostanze da accertare, avrebbe tamponato violentemente un’auto.

Dopo l’allarme, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma i tentativi dei medici di salvargli la vita sono risultati vani. Il decesso attorno alle 3 del mattino.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia stradale.

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