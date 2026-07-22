Arzachena, le fiamme minacciano i vigneti, in volo quattro elicotteriIl fuoco vicino alle tenute Capichera. In azione anche due Superpuma per domare le fiamme alla periferia della città
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Quattro elicotteri della flotta regionale antincendi sono entrati in azione nel pomeriggio ad Arzachena, nel nord-est della Sardegna per domare le fiamme che si sono sviluppate in località Stazzi Lu Signalatu.
A un elicottero decollato dalla base operativa del Corpo forestale di Limbara e al Superpuma partito da Alà dei Sardi, si sono uniti un altro elicottero con base a Farcana e il Superpuma di stanza a Fenosu.
Le operazioni di spegnimento sono in corso alla periferia della cittadina, vicino alla strada che dalla zona industriale conduce a Luogosanto. Il fuoco ha percorso terreni vicino ai vigneti delle tenute dell'azienda vitivinicola Capichera.