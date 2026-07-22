Nella rinomata e frequentata spiaggia di Monti D’Arena è stato installato un Solarium inclusivo, uno spazio dedicato alle persone con disabilità motorie e sensoriali, a chi presenta specifiche necessità mediche e ai loro accompagnatori. All’inaugurazione erano presenti l’assessora Stefania Terrazzoni e la consigliera delegata al Turismo, Rosalba Di Fraia. «Non appena installato, c’è stata immediatamente una persona che ne ha usufruito», afferma la consigliera Di Fraia; «e questo ci fa capire quanto queste strutture siano necessarie. Provvederemo ad altre installazioni in altre spiagge».

L’assessora Terrazzoni, dal canto suo, ricorda altre attrezzature già collocate, tra cui il Seatrac di ultima generazione, una sedia Job e un dispositivo Sand & Sea, «entrambe adatte alla balneazione». Il risultato, prosegue Stefania Terrazzoni, è stato reso possibile dal progetto "Isole che accolgono", realizzato con la preziosa collaborazione del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e della sua presidente, Rosanna Giudice.

L’assessora ha inoltre ringraziato «i nostri uffici e Sardegna Inclusiva per la celerità nella consegna e installazione delle attrezzature». L’intervento rappresenta per La Maddalena, che è Bandiera Lilla (il riconoscimento che premia e supporta i Comuni italiani che si distinguono per l'accessibilità e l'inclusione turistica delle persone con disabilità motoria, visiva, uditiva e alimentare), un nuovo passo verso una fruizione accessibile e inclusiva del litorale.

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