Al via a Cannigione (Arzachena) la XV edizione di “Liberamente – Sopra le Righe”.

Il ricco calendario di “Arzachena Eventi 2026” propone oggi, mercoledì 22 luglio, il primo appuntamento stagionale della rassegna che da anni porta sul territorio alcuni tra i più autorevoli protagonisti della letteratura, del pensiero e del dibattito culturale italiano, offrendo al pubblico occasioni di incontro e partecipazione.

Ospite della serata, nella piazzetta San Giovanni Battista, sarà Gad Lerner. Al centro dell’incontro il conflitto mediorientale e la questione ebraica, affrontati a partire dal volume “Ebrei in guerra. Dialogo tra un rabbino e un dissidente”, scritto insieme a Riccardo Di Segni. Un’importante occasione di approfondimento, confronto e riflessione su temi complessi, delicati e di stringente attualità.

Il programma di “Liberamente – Sopra le Righe” proseguirà il 16 agosto con Maurizio de Giovanni, che presenterà il libro “Il tempo dell’orologiaio”. Il 27 agosto sarà invece la volta di Umberto Galimberti, protagonista della lectio magistralis “L’Io e il Noi: il primato della relazione”. La rassegna è organizzata dall’associazione Liberamente Me, con il sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Arzachena, rappresentato dal delegato alla Cultura del Comune di Arzachena, Giovanni Carta. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

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