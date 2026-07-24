Si parte domani, sabato 25 luglio, con la Masterclass diretta dalla nota e famosa maestra di danza classica, Alessandra Celentano e si prosegue l’indomani domenica, in Piazza Vittorio Emanuele I, con “Danza nel Vento”, direzione artistica di Rossella Cardo, evento che si è affermato di caratura internazionale nel calendario dei grandi eventi di danza.

La sesta edizione del gala, che inizierà alle 21 e 30, porterà sul palco un cast di valore mondiale. Si esibiranno artisti come la star Osiel Gouneo, tra i ballerini più acclamati nel panorama mondiale. Dal prestigioso Bayerisches Staatsballett di Monaco di Baviera arriveranno anche ì Violetta Keller e Maria Baranova, entrambe Principal Dancer.

La serata di domani vedrà anche il ritorno di Simone Repele e Sasha Riva, tra gli artisti più influenti della danza contemporanea e coreografi della cerimonia di apertura delle ultime Olimpiadi. Anche in questa edizione il pubblico vedrà alternarsi sul palco un cast proveniente dai teatri più prestigiosi al mondo e potrà vedere la prima ballerina del Dutch National Ballet di Amsterdam, Jessica Xuan, accompagnata dal solista Vsevolod Maievskyi. Dall’Opera di Parigi, arriverà anche Alexander Maryianowski.

Il Gala di Santa Teresa Gallura diventa partner dello “Youth American Grand Prix”, il più importante programma al mondo per lo sviluppo di giovani talenti nella danza. Per lo YAGP si esibiranno i giovanissimi talenti Kamilla Latifi e Nali Dobrin.

A presentare la serata della VI edizione sarà Giulia Pauselli, finalista e ballerina professionista del programma Amici di Canale 5.

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