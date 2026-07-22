La serata trascorsa con alcuni connazionali a San Teodoro, poi la lite con la moglie, gli schiaffi, il bambino strappato dalle mani della madre e lo schianto fatale.

Emergono i primi dettagli su quanto avvenuto nella notte sulla Statale 131 Dcn, all’altezza del bivio di Budoni.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima – un cittadino ucraino residente a Olbia, 34 anni - avrebbe discusso con la moglie su chi dovesse mettersi alla guida della Volkswagen Passat. L'uomo si sarebbe fermato all'ingresso della 131, facendo scendere la donna che ha preso con sé il figlio di dieci anni. A quel punto lui le avrebbe tirato due ceffoni, riprendendosi il bambino e ripartendo.

Ma ha sbagliato strada, ha girato in contromano e si è schiantato contro il New Jersey spartitraffico in cemento di un cantiere: l’impatto fatale non gli ha lasciato scampo, il corpo incastrato nella macchina completamente distrutta, mentre il bambino che viaggiava sui sedili posteriori è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118. Ora sta meglio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siniscola, la Polstrada e il 118.

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