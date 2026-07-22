l’incidente
22 luglio 2026 alle 09:48
Arzachena, auto esce fuori strada e si capovolge a Liscia di VaccaSul posto Vigili del fuoco, 118 e Polizia stradale
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La squadra del distaccamento di Arzachena è intervenuta intorno alle 5 del mattino sulla sp59 bis, a Liscia di Vacca, per un incidente stradale.
Per cause da accertare una vettura è uscita fuori strada, capovolgendosi sulla carreggiata.
Tre gli occupanti, di cui uno estratto dal personale dei Vigili del Fuoco e 118. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi e la viabilità.
(Unioneonline)
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