La squadra del distaccamento di Arzachena è intervenuta intorno alle 5 del mattino sulla sp59 bis, a Liscia di Vacca, per un incidente stradale.

Per cause da accertare una vettura è uscita fuori strada, capovolgendosi sulla carreggiata.

Tre gli occupanti, di cui uno estratto dal personale dei Vigili del Fuoco e 118. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi e la viabilità.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata