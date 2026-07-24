Paura nella notte tra giovedì e venerdì lungo la Provinciale 160 nella zona di Cala di Volpe, ad Arzachena.

Per cause da accertare un'autovettura è uscita di strada, per poi ribaltarsi su di un fianco sulla carreggiata. Uno spaventoso incidente, fortunatamente senza consueguenze per il conducente, unico occupante della vettura.

Sul posto, dopo l’allarme sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco. Dopo i soccorsi gli uomini del 115 hanno provveduto alle messa in sicurezza dell’auto e della carreggiata.

(Unioneonline)

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