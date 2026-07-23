Divertimento a impatto zero: nel solco del celebre slogan, torna a Santa Teresa Gallura il Silent Sardinia Festival. Al via lunedì 27 luglio con l’inaugurazione, in programma alle 21 in piazza Vigna Marina, l’8ª edizione propone nuove esperienze artistiche e musicali rigorosamente in cuffia, per preservare la quiete e il silenzio dei luoghi.

La serata inaugurale nel cuore del porto turistico di Santa Teresa sarà all’insegna di laboratori di riciclo creativo, attività di benessere, spettacoli, teatro e disco night. Dal movimento consapevole del “Concerto di Corpi” guidato da Laura Basile di Setuhara Yoga e Isabella Medetti, con incursioni musicali dal vivo, ai laboratori a cura di Julie Messina e Marina Tucci, per insegnare ai bambini dai 3 anni in su a trasformare i materiali di scarto in bellezza e a riflettere sulla tutela del mare, fino alle frequenze della Silent Disco Night, dove il pubblico potrà scatenarsi a ritmo di musica scegliendo tra le selezioni dei DJ Carlitos e Antonio Sotgiu, ce n’è davvero per tutti i gusti.

L’iniziativa, ideata dall’associazione Roerso Mondo ETS e diretta da Michele Moi, e sostenuta da Silene Multiservizi, dal Comune di Santa Teresa Gallura, dalla Regione Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari, rappresenta il naturale compimento di un percorso rivolto alla comunità. Durante l’anno scolastico, infatti, Roerso Mondo ETS ha coinvolto oltre duemila studenti delle scuole di Santa Teresa Gallura, Arzachena, Aglientu, Telti e Aggius in un progetto volto a educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e all’inclusione sociale attraverso laboratori e spettacoli dal vivo coordinati dalla psicologa infantile Julie Messina.

Dopo l’inaugurazione, la manifestazione proseguirà fino all’8 agosto con eventi che vedranno protagonisti artisti multidisciplinari come i danzatori Silvia Pinna e Danilo Bruschetti, che il 1° agosto in piazza Vittorio Emanuele porteranno in scena lo spettacolo “A Swing Tale”, Micol Picchioni “Arpa Rock”, che si esibirà il 3 agosto nella suggestiva cornice naturale di Capo Testa, il maestro dell’ambient music Perry Frank e la scrittrice e attrice Susi Danesin, che il 6 agosto sarà in piazza Libertà con la prima nazionale dello spettacolo ecologico per ragazzi “BU”.

Tutti gli appuntamenti prevedono l’uso di cuffie wi-fi distribuite gratuitamente sul posto: dal momento che i posti sono limitati l’organizzazione consiglia la prenotazione.

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