Vasto incendio nelle campagne di Olbia: in azione elicotteri e CanadairMezzi aerei in supporto alle squadre di terra nella zona di Stazzo Caddaghiu
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Il Corpo Forestale in azione per un incendio sviluppatosi nelle campagne del Comune di Olbia, precisamente in località "Stazzo Caddaghiu".
Sul posto tre elicotteri della flotta regionale, provenienti dalle basi del Corpo Forestale di Limbara, Anela e Alà dei Sardi. Inoltre, sono stati messi in pre-allarme due Canadair di stanza presso l'aeroporto di Olbia.
In supporto alle squadre operative a terra, sono decollati dall'aeroporto di Olbia due Canadair.
Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione del Corpo Forestale di Olbia.
(Unioneonline)