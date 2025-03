Un mese di eventi e di dialogo tra talk, presentazioni di libri, mostre e laboratori. All’insegna dell’Arte di essere donna. Dall’8 marzo al 6 aprile la galleria del centro commerciale Terranova di Olbia offrirà la scena all’Ottodonna, l’iniziativa culturale ideata da Prospettiva Donna per approfondire le tematiche legate alle donne e al genere.

Organizzato in collaborazione con The Green Life e Special Occasion Services, l’appuntamento parte dalle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna e propone un calendario ricco di eventi dedicati a valorizzare il mondo femminile e affrontare alcune problematiche complesse e mirati alla riflessione e al dialogo, ma anche un viaggio nell’arte e nella cultura.

L’iniziativa, che si avvale del sostegno della Regione Sardegna e del patrocinio del Comune di Olbia, affronterà tematiche come empowerment e creatività, resilienza e relazioni di sorellanza, ma anche questioni cruciali come la violenza di genere e le disuguaglianze. Il sipario si alzerà ufficialmente l’8 marzo alle 18.30 con l’inaugurazione dello spazio “Il Sentiero della Libertà: Parole in rivolta”, all’interno del quale chi vorrà potrà esprimersi e veicolare un messaggio potente contro la violenza sulle donne, che rompa il silenzio, trasformi e costruisca nuovi percorsi di libertà.

Tra gli eventi salienti la presentazione del libro “Bambole di Betulla” di Giuseppina Doneddu l’11 marzo, il talk “L’Importanza dei Percorsi di Autocoscienza e della scrittura creativa nel Centro Antiviolenza” e la presentazione del libro “ Voci di donne in fuga” il 12 marzo e i dibattiti “Agenda 2030, Una Lettura di Genere: Cambiamenti Climatici e Crisi Ambientale verso una Prospettiva Ecofemminista” (17 marzo) e “Sovrapposizioni e Connessioni: Capire L’Internazionalità per Trasformare il Futuro” (25 marzo). E ancora la presentazione del libro “Così Piccoli, Così Grandi. Sulle tracce di Charles e Lavinia” di Marella Giovannelli il 26 marzo, i talk “ Violenza Economica: Il Controllo Invisibile, Riconoscerla per Contrastarla” (1° aprile) e “Me-Dea, uno Sguardo alle Origini della Violenza sulle Donne” (4 aprile) e il laboratorio “Il Cerchio delle Donne” con Luana Scanu (5 aprile).

Nel corso della rassegna sarà possibile visitare l’esposizione delle opere di pittrici, scultrici e fotografe, che hanno aderito all’iniziativa, ispirate al tema della donna.

© Riproduzione riservata