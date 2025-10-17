Lo sport incontra il sociale. Per il terzo anno di fila, il Tc Terranova ha ospitato l'autoemoteca dell'Avis Olbia in occasione della settimana dell'Olbia Challenger. I campioni della racchetta sui campi, i campioni della solidarietà poco fuori dai cancelli della struttura, nel parco Fausto Noce: ieri mattina è andata in scena una raccolta speciale di sacche di sangue.

Il presidente del Tc Terranova Giuseppe Bianco commenta: «E' stata una bella iniziativa, che si è ripetuta per il terzo anno di fila. Per noi è sempre un momento importante. Abbinare un evento come il Challenger alle donazioni di sangue significa creare un'occasione ideale per stimolare un gesto che può fare tanto per le persone del territorio».

Al parco si sono presentati soci del circolo, amici, appassionati arrivati per il torneo. Ogni donatrice o donatore ha ricevuto un biglietto omaggio per un ingresso nelle giornate di Olbia Challenger, un motivo in più per avvicinare la manifestazione al gesto di solidarietà. L'iniziativa proseguirà fino a sabato.

Il presidente della sezione olbiese dell'Avis Gavino Murrighile sottolinea: «Ringraziamo il Terranova per aver rinnovato questa partnership e contribuito a una causa comune. L'affluenza è stata davvero buona, abbiamo raccolto alcune sacche di sangue e lo ricordo: anche solo una in più diventa un successo. Per questo motivo siamo molto contenti. Nel frattempo, stamattina (ieri, per chi legge, ndr.) abbiamo ricevuto più di dieci donazioni da chi non è riuscito a venire all'autoemoteca, ma è andato direttamente al centro trasfusionale dell'ospedale, anche loro hanno ricevuto un ticket omaggio».

© Riproduzione riservata