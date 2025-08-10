Grave incidente sulla Sassari-Olbia, al bivio per Enas.

Due le auto coinvolte in uno scontro che ha visto un ferito avere la peggio. Si tratta di un settantaduenne in condizioni molto gravi, intubato e trasportato in Rianimazione dal 118 al vicino ospedale di Olbia.

Il trasferimento a Sassari è stato scartato perché il ferito non è stato considerato in grado di sostenere il viaggio fino al Santissima Annunziata.

Non è escluso che l’anziano sia stato colto da un malore che ha causato poi l’incidente. Nello schianto ci sono anche altri tre feriti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa in direzione Sassari per consentire i rilievi e i soccorsi.

