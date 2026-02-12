È comparso davanti alla gip di Tempio, Marcella Pinna, l’uomo che ha ferito due persone a Olbia, impugnando delle forbici. La persona accusata di tentato omicidio, 26 anni, di cittadinanza tunisina, si è rivolta in modo irriguardoso alla magistrata e ha urlato in aula. Il personale della Polizia penitenziaria ha poi contenuto lei intemperanze dell’uomo.

L’uomo è indagato per tentato omicidio e non ha dato alcuna spiegazione sulla sua condotta, ma si avvalso della facoltà di non rispondere.

Riguardo alle vicende avvenute a Olbia e al ferimento di due persone, oltre alla uccisione di un cane, non ci sono elementi nuovi rispetto a quanto già accertato dai Carabinieri di Olbia.

Il pubblico ministero ha chiesto la custodia cautelare in carcere l’uomo è difeso dall’avvocato Damaso Ragnedda. Il legale non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

