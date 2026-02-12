Gallura flagellata dal vento, albero crolla su un’auto a CannigioneL’incidente sulla provinciale 14. Vigili del fuoco al lavoro per liberare una persona rimasta incastrata nell’abitacolo
Vigili del fuoco al lavoro oggi sulla strada provinciale 14 a Cannigione, in territorio di Arzachena, dove un albero è crollato su un’auto. I pompieri hanno lavorato per liberare una persona rimasta bloccata all’interno del veicolo.
Giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco in tutta la Sardegna, dove le forti raffiche di vento continuano a provocare danni e disagi, in particolare nel Nord dell’Isola.
Le criticità maggiori si registrano in Gallura, con tetti divelti e alberi abbattuti dal vento.