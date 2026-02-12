Franco Del Giudice, fondatore e presidente della compagnia di navigazione Delcomar, è stato eletto ieri a Roma il vicepresidente di Assarmatori, l’associazione che rappresenta gli armatori italiani, dell’Unione Europea e dei Paesi terzi che operano in Italia servizi marittimi regolari. Un riconoscimento importante e di prestigio per Del Giudice, che rafforza la presenza della Sardegna nell’ambito dell’armatoriale nazionale.

Del Giudice, 69 anni, è stato sindaco di La Maddalena e assessore alla provincia di Sassari. Fondatore della Delcomar, la compagnia di navigazione da anni copre le tratte delle isole minori sarde, collegando con l’isola madre, con le proprie unità navali, quelli di La Maddalena, San Pietro, e l’Asinara.

Del Giudice già dallo scorso autunno era il presidente della Commissione di Designazione, organismo che ha riproposto alla presidenza Stefano Messina, proposta approvata all’unanimità dall’assemblea degli associati.

Franco Del Giudice, nel nuovo organigramma ricopre il ruolo di vicepresidente di Assarmatori, insieme a due Vicepresidenti uscenti, Achille Onorato e Vincenzo Romeo, riconfermati.

«Il prestigioso ruolo - commenta la compagnia di navigazione Delcomar - riconosce il contributo e il peso istituzionale del dottor Del Giudice nel dialogo tra mondo armatoriale, istituzioni e comunità del mare, rafforzando la presenza e la voce della Sardegna nel panorama nazionale dello shipping».

