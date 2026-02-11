Sono in corso, nella giornata odierna (mercoledì 11 febbraio), i lavori di Abbanoa relativi a un intervento di manutenzione lungo la condotta esterna tra il partitore Lucciareddu e il partitore Loiri, in località Cugnana, nel territorio del Comune di Olbia.

L’intervento dei tecnici è iniziato alle ore 12:15 e, secondo quanto comunicato dalla stessa Abbanoa, dovrebbe essere completato entro le ore 23. «Per l’esecuzione dei lavori – si legge in una nota ufficiale della società – sarà necessario effettuare la chiusura del flusso idrico dal Partitore di Lucciareddu.

Potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nelle seguenti località: Olbia centro e frazioni di Berchiddeddu, Pittulongu, Murta Maria e Porto Istana; Loiri Porto San Paolo; Golfo Aranci e frazioni; Padru e frazioni; Telti; Monti; San Teodoro centro e nelle frazioni di Monte Petrosu, Punta Molara, Cala Ginepro, Cala Girgolu, L’Aldia Bianca, Lu Muvruneddu, Lu Fraili, La Traversa, Li Mori, La Suaredda Di Sutta e Li Scopi».

(Unioneonline/ n.s.)

