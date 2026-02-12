Sopralluogo questa mattina di vigili del fuoco e personale tecnico al Parco Tenda di Tempio, in località Pischinaccia.

La struttura, che ospita il celebre carnevale, è stata danneggiata dal forte vento che sta soffiando sulla città.

Tecnici al lavoro, dunque, per valutare l’entità del danno.

Il Carnevale intanto si farà, rende noto l’amministrazione comunale con una nota: «Si informa la cittadinanza, i gruppi partecipanti e tutti gli operatori coinvolti che, in base all’aggiornamento meteo e alle previsioni attuali, sono confermate le sfilate di domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 febbraio, come da calendario».

Annullata solo la sfilata di sabato 14 febbraio dei gruppi estemporanei «ma nei prossimi giorni sarà valutata la possibilità di una sua riprogrammazione in altra data».

