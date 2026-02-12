Nella giornata di ieri, mercoledì 11 febbraio, è stato inaugurato a Tempio il nuovo centro logistico di Poste Italiane. All’interno del centro lavoreranno 21 operatori, di cui oltre il 70% donne, con la possibilità che vengano effettuate ulteriori assunzioni nei prossimi mesi.

Il nuovo centro è nato con l’obiettivo di rispondere al forte incremento della domanda dell’utenza, sia per la corrispondenza ordinaria che per i recapiti delle vendite online, per un totale di circa 30 mila pacchi. «Ci troviamo davanti a un importante investimento in un territorio montano – ha dichiarato il direttore del servizio recapiti per la Sardegna, Alessandro Sabatini – con una struttura che ha delle particolari condizioni di efficienza, spazio e che ci permette di garantire il recapito dei pacchi in maniera precisa e puntale, su tutti i territori del comprensorio di Tempio Pausania».

Il nuovo centro di distribuzione opererà su un bacino territoriale di sette comuni. Oltre a Tempio, anche Angius, Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto e Luras. Il centro di distribuzione gestirà, inoltre, i pacchi per gli utenti di un’area più ampia che va da Badesi sino a diversi centri del Goceano.

