Era nell’aria già da qualche giorno e si attendeva l’ufficializzazione che è arrivata questo pomeriggio: il gruppo civico “Per Lungoni” sceglie Stefano Pisciottu come candidato sindaco di Santa Teresa Gallura.

La decisione, è scritto in un comunicato, “è il risultato di un percorso politico ampio e partecipato, iniziato già da alcuni mesi, costruito collettivamente attraverso il confronto tra esperienze civiche, realtà sociali, cittadine e cittadini impegnati nella vita pubblica del paese. Questo percorso ha portato il gruppo a individuare in Pisciottu il punto di sintesi ideale, il presupposto giusto per costruire una proposta politica seria e condivisa”.

La scelta, “maturata insieme, mette al centro l’esperienza amministrativa, la credibilità personale e la capacità di visione, elementi fondamentali per affrontare una fase complessa per Santa Teresa Gallura con competenza, ascolto e spirito di servizio”. Non una volontà ad ogni modo “di guardare al passato” ma un uomo con le “conoscenze utili a costruire il futuro”.

Il gruppo sottolinea la propria caratteristica “inclusiva”, con “cittadine e cittadini attivi nel mondo del lavoro, nell’associazionismo e nell’impegno sociale. Alcuni hanno già partecipato attivamente alla vita politica del Comune; ognuno con la propria ideologia, ma andando oltre le appartenenze partitiche”.

Stefano Pisciottu, già sindaco di Santa Teresa Gallura per due mandati consecutivi fino al 2020, "ha affrontato passaggi delicati per la comunità, guidando il Comune attraverso scelte strategiche che hanno inciso sullo sviluppo urbano, sulla gestione del territorio, sui servizi e sul rapporto tra istituzioni e cittadini. Il gruppo ritiene oggi questa esperienza una risorsa preziosa per costruire un nuovo progetto politico: tutti sono uniti da un unico obiettivo”.

