Allarme meteo, a Tempio annullata la sfilata di CarnevaleIl sindaco Addis: «Decisione per tutelare la sicurezza di pubblico e partecipanti»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Si informa la cittadinanza, i gruppi partecipanti e tutti gli operatori coinvolti che, a causa delle condizioni meteo avverse previste, la sfilata di domani giovedì 12 febbraio è annullata». Questo il messaggio diffuso dal sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis per comunicare la decisione di sospendere la festa.
Una decisione, viene spiegato, «presa con i partner organizzatori e i Carrascialai con l’obiettivo di tutelare la sicurezza del pubblico, dei partecipanti e di tutte le persone impegnate nell’organizzazione dell’evento».
«Si comunica inoltre che nelle prossime ore, e comunque in serata, seguiranno aggiornamenti ufficiali relativi a:
ordine delle prossime sfilate; eventuali variazioni del calendario; possibile recupero della giornata di domani».
«Invitiamo tutti – conclude Addis – a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali per le comunicazioni aggiornate. Grazie per la collaborazione e la comprensione».
(Unioneonline)