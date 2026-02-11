Un operaio di 28 anni è ricoverato in condizioni critiche dopo essere stato travolto da un albero caduto durante un intervento di potatura nella zona artigianale di Arzachena.

Stando alle prime informazioni il giovane stava intervenendo con una squadra di colleghi su alcune piante, prevalentemente ecualiptus, che risultavano troppo vicine a una linea elettrica.

Dopo il taglio, forse anche a causa di una raffica di vento, un albero ha ceduto travolgendolo. Il ventottenne ha riportato un grave trauma cranico: è stato trasportato all’ospedale di Sassari con l’elisoccorso.

Sul luogo dell’incidente sul lavoro sono intervenuti anche gli ispettori dello Spresal che invieranno un dettagliato resoconto in Procura.

