I Carabinieri della Compagnia di Tempio hanno individuato la baracca, costruita con assi di legno e altro materiale, dove sarebbe stata ripetutamente violentata dal compagno una donna di circa 40 anni. I militari avrebbero trovato dentro il capanno prove e riscontri di quanto dichiarato dalla vittima.

La baracca si trova in zona isolata nei pressi della localita Funtana di Li Frati alle falde del Limbara. Le indagini, coordinate dal pm Mauro Lavra, hanno portato all’arresto di un uomo di 48 anni, che ha vissuto e lavorato a lungo a Olbia per poi trasferirsi in Alta Gallura.

La persona accusata delle presunte violenze lo scorso giugno era uscita dal carcere dopo avere scontato tre anni e otto mesi di reclusione per abusi sessuali ai danni di un’amica.

In precedenza aveva patteggiato un anno di carcere per stalking. I fatti per i quali è stato arrestato questa mattina sono avvenuti la settimana scorsa. Gli viene contestato anche il reato di rapina, in quanto avrebbe legato e minacciato la compagna e un’altra donna per avere del denaro.

© Riproduzione riservata