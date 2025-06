Diventa evento il riconoscimento delle Bandiere Blu a diverse spiagge di Santa Teresa Gallura, con 2 giornate di attività, organizzate dall’Amministrazione comunale, dedicate all’educazione ambientale e alla valorizzazione e tutela del patrimonio costiero. Le manifestazioni si svolgeranno domani, 1 luglio, e dopodomani 2 luglio; una 2 giorni di attività di carattere creativo, ambientale e artistico, dedicate a grandi e piccini. Si parte domattina, primo giorno del mese, alle 10:00, a Santa Reparata, col laboratorio creativo dal titolo “I Colori del Mare”, dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 ai 10 anni, con l’esplorazione dei colori naturali del mare.

Si prosegue nel pomeriggio, a partire dalle 15:00, a Capo Testa-Rena di Ponente, sempre per bambine e bambini dei 16 anni, con l’esplorazione e gioco “Ri-disegni di plastica”; i partecipanti potranno scoprire, col gioco, l’impatto e le conseguenze delle microplastiche. Alle 17:00, nella rinomata spiaggia di Rena Bianca, laboratorio artistico per tutti, dal titolo, “Tessere Mare” ovvero la creazione di un arazzo con lana e cotone naturale per raffigurare il mare in tutte le sue sfumature! Il giorno successivo mercoledì 2 luglio, a Zia Colomba, ore 10:00, Caccia al tesoro “L’impronta del mare”; avventura educativa tra natura ed ecologia per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.

Nel pomeriggio, ore 15:00, invece, alla Marmorata, laboratorio di sculture “Penso in blu, agisco in verde”; Mini olimpiadi ecologiche per riflettere sull’ambiente. Attività per bambine/i e ragazze/i dai 5 ai 12 anni. A Conca Verde infine, ore 17:00, laboratorio artistico “Tessere Mare”, replica dell’arazzo collettivo ispirato al mare. Attività per tutti.

© Riproduzione riservata