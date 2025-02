È accusato di aver violentato e rapinato l’ex compagna sotto la minaccia di un coltello. Per questo i carabinieri di Tempio hanno arrestato un uomo della cittadina gallurese, in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura.

La vicenda è iniziata con la denuncia della donna, che ha accusato l'uomo, con cui aveva avuto una relazione, di averla violentata in una casa isolata nelle campagne di Tempio. Lui in quel caso aveva un coltello. Le indagini hanno rivelato che, in un’altra occasione, l'uomo avrebbe legato la donna e un’amica, minacciandole e chiedendo loro del denaro.

Questo secondo episodio, fanno sapere dall’Arma, ha aggiunto ulteriori gravità alle accuse, con le due donne costrette a subire violenze fisiche e psicologiche.

I carabinieri, dopo aver effettuato un sopralluogo nella casetta teatro della violenza, avrebbero trovato ulteriori prove a carico dell'indagato. Così è scattata la procedura del codice rosso, che consente di intervenire tempestivamente in caso di violenza di genere, garantendo il rapido avvio dell’inchiesta e la protezione della vittima. Ed è arrivato l’arresto.

