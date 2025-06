L’Amministrazione comunale sta organizzando “Il Pallone d’oro dei Ragazzi” un «format», sostiene l’assessore Adriano Greco, «che sta spopolando in tutta Italia, che arriva per la prima volta in grande esclusiva proprio a La Maddalena». In un piccolo rettangolo, con le porte disegnate, la sfida calcistica è di 1 contro 1. La “gabbia”, struttura amovibile che riproduce un campo da calcetto, sarà posizionata in Piazza Garibaldi. Il torneo, che si svolgerà il 9 e il 10 luglio, sarà strutturato con la classica modalità delle fasi dei gironi, con 32 atleti (categoria esordienti-classe 2013-2014), fino al momento della finalissima che determinerà il vincitore del “Pallone d’oro dei Ragazzi”.

«Per due giorni – prosegue Greco - la piazza del municipio si trasformerà in un piccolo stadio con l’obiettivo di far vivere ai ragazzi le sensazioni e le grandi emozioni dei campioni. Sarà una bella sfida che, siamo certi, donerà un grande spettacolo a tutti gli spettatori ed una bellissima esperienza ai ragazzi». Il nostro obiettivo – afferma il sindaco Fabio Lai, «è quello di rendere questa manifestazione un evento fisso che si ripeta negli anni». L’evento è organizzato nell’ambito delle già numerose manifestazioni di “Isola europea dello sport”, titolo riconosciuto quest’anno a La Maddalena, a livello europeo «grande opportunità – afferma ancora il sindaco - che ha permesso di pubblicizzare il nostro territorio anche dal punto di vista del turismo sportivo non solo balneare».

