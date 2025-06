È arrivato alle battute finali, a quasi sei anni dai fatti, il processo per stupro di gruppo contro Ciro Grillo e i suoi amici genovesi Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.

È il giorno della requisitoria del procuratore capo di Tempio, Gregorio Capasso, che farà le sue richieste: parlerà a lungo, quindi l’udienza potrebbe anche concludersi domani. Presenti in tutti gli imputati tranne Francesco Corsiglia, l’unico che nelle scorse udienze aveva rilasciato dichiarazioni. Il figlio del fondatore M5s ieri è partito da Genova con i suoi avvocati. Non si era mai presentato in aula, oggi lo ha fatto per la prima volta e ha deciso anche di rilasciare dichiarazioni spontanee. Per la requisitoria del pm è stato anche consentito l’accesso ai giornalisti.

Domani, martedì 1 luglio, tocca alle parti civili. A seguire, il 10, 11 e 12 luglio, toccherà alle difese degli imputati.

La storia risale al 17 luglio 2019: i quatto giovani, tutti di 19 anni, erano in Costa Smeralda per una vacanza nella villa di Beppe Grillo a Cala di Volpe, Arzachena. In discoteca hanno conosciuto due ragazze e a fine serata sono andati tutti insieme a casa Grillo. Una delle due si addormenta ed è in quel momento che l’altra – almeno così racconta nella denuncia – viene violentata. Prima dal solo Corsiglia, poi da tutti e quattro assieme secondo quanto denunciato. Un altro capo di imputazione riguarda l’altra ragazza, forse vittima inconsapevole di uno stupro mentre dormiva. Durante le indagini infatti sono state trovate delle immagini a sfondo sessuale realizzate dai giovani mentre lei dormiva.

Gli imputati sostengono invece che la presunta vittima fosse consenziente, e che non sia successo nulla di più di uno scherzo con l’altra ragazza che stava dormendo.

Per l'accusa e la parte civile gli imputati hanno abusato a turno della studentessa, oggi 23enne, approfittando delle sue condizioni di inferiorità psicologica e fisica di quel momento dovute ad un abuso di bevande alcoliche consumate durante la serata.

