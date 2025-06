«Sarà un punto di riferimento per residenti e turisti dell’intero territorio comunale, in special modo dei borghi limitrofi e dell’area della Costa Smeralda», commenta Massimo Azzena, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, parlando della recente approvazione, da parte della Giunta comunale, del progetto di fattibilità di una cittadella sportiva, nell’area attorno al campo Andrea Corda di Abbiadori, del valore di 2 milioni e 400 mila euro. Saranno realizzati, a ridosso del campo sportivo, due campi da padel, un campo da tennis coperto, una struttura per l’accoglienza e a parcheggi. È inclusa la realizzazione di recinzioni, magazzini, pergole e tribune. Allo stesso tempo, saranno riqualificati gli impianti attuali, che sono già sede di club sportivi locali. «Con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della cittadella sportiva di Abbiadori - precisa Azzena - possiamo partecipare a bandi regionali, ministeriali o europei e cogliere eventuali proposte di project financing da soggetti privati». La progettazione anticipata di opere, prosegue, «apre le porte a procedure più celeri di reperimento fondi e alla fase di appalto dei lavori, che spesso richiedono anni per il completamento. È un metodo di lavoro su cui l’Amministrazione, in accordo con l’ufficio tecnico comunale, ha deciso di investire per tagliare i tempi della burocrazia e tradurre in realtà gli obiettivi di sviluppo di opere e servizi».

