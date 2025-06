Domani lunedì, il sindaco Fabio Albieri e la sua giunta portano in Consiglio comunale tra gli altri punti all’ordine del giorno, il Dup, documento unico di programmazione e le tariffe della TARI per l’anno 2025; e la novità positiva è che, per cittadini e imprese, si profila una riduzione della tassa sui rifiuti, che peraltro in altri comuni vede invece impennate al rialzo anche sensibili. La riduzione più significativa riguarda le utenze non domestiche che arriva fino al 9% rispetto all’anno passato; più contenuto invece quello delle famiglie, ovvero le utenze domestiche, che è del 3%. Ma la riduzione appare più significativa per il fatto che, facendo parte Calangianus dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, in questa il costo complessivo del servizio abbia subito, invece, un aumento. Di questo si compiace sindaco Albieri che ha voluto anticipatamente rispetto al Consiglio comunale di domani, sottolineare l’efficacia del lavoro svolto dalla giunta, e in particolare dall’assessora al bilancio, Matilde Luciano, come del resto quello della ditta Amadori, impresa subappaltatrice del servizio rifiuti.

