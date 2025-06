Sarà Tempio con il territorio della Gallura e del Monte Acuto a ospitare l’edizione numero sei del Festival del Turismo Itinerante, organizzato da Aps Camperisti Torres in collaborazione con Camera di Commercio, Regione, Fondazione di Sardegna e naturalmente Comune di Tempio. La tre giorni è programmata per il 3, 4 e 5 ottobre. La conferenza stampa si è tenuta questa mattina con largo anticipo per iniziare ad attrarre i turisti, specie in camper, che scelgono l’isola per le vacanze anche brevi in autunno.

In programma trekking, cicloturismo, giochi tradizionali, concerti e spettacoli, canottaggio e kayak, tiro con l’arco e laboratori enogastronomici e per bambini, oltre a tavole rotonde sul sistema culturale, ambientale e naturalistico di Tempio e sulle attività all’aria aperta come occasione di sviluppo del territorio.

Hanno preso parte alla conferenza stampa il presidente dell'Associazione di promozione sociale Camperisti Torres Rosario Musmeci, Paolo Murenu per la Camera di Commercio, l'assessora al Turismo, sport e spettacolo del comune di Tempio Elizabeth Vargiu, il direttore generale del Gal Alta Gallura-Gallura Jeanne Francine Murgia, e in videoconferenza l'assessore al turismo della Regione Sardegna Franco Cuccureddu, che ha sottolineato come sia aumentato del 45% il turismo nell’isola durante il mese di ottobre,

L’evento è inserito nel cartellone di Salude & Trigu.

