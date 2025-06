La showgirl Belen Rodriguez posa con il sindaco di Golfo Aranci e consigliere regionale, Giuseppe Fasolino, che posta l'immagine sui social.

La modella argentina è in vacanza in Gallura, immortalata su Instagram a bordo di un motoscafo che solca le acque intorno all'isola di Tavolara. Ieri sera, Belen era a Golfo Aranci in un locale della movida del paese gallurese.

