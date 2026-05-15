Il rapporto tra cuore e polmone, la gestione multidisciplinare del paziente cronico e le nuove frontiere della medicina personalizzata: questi i temi centrali di “Appuntamento col cuore. La cardiologia tra il medico di medicina generale, lo specialista e l’ospedale: cuore e polmone”, il congresso medico-scientifico in programma il 22 e 23 maggio nella sala congressi del Meeting & Business Center dell’aeroporto di Olbia.

Coordinato dal cardiologo Gianluca Sanna e promosso da Across Sardinia, l’evento si propone come uno dei più importanti momenti di confronto scientifico organizzati in Sardegna sul tema della gestione integrata delle patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche e renali. Nato dalla necessità di affrontare in modo nuovo la crescita delle malattie croniche non trasmissibili in una regione che deve fare i conti, come il resto d’Italia, con l’invecchiamento della popolazione, il congresso si concentra sul concetto di medicina multidisciplinare: il paziente non è più visto come somma di singole patologie, ma come persona nella sua integrità, da seguire attraverso un percorso condiviso tra medici di famiglia, specialisti territoriali e ospedale.

L’obiettivo è quello di proporre anche per la Gallura un sistema sanitario maggiormente integrato e multifunzionale, capace di mettere in rete competenze cardiologiche, pneumologiche, nefrologiche, metaboliche e neurologiche, affrontando le problematiche cliniche in maniera coordinata e moderna. Grande attenzione sarà dedicata all’innovazione: durante la tavola rotonda del 23 maggio si parlerà di nanotecnologie e materiali del futuro applicati alla medicina, di fascicolo sanitario digitale e di nuove prospettive nella gestione del paziente cronico nell’era digitale. Accanto agli aspetti più strettamente clinici, il congresso aprirà inoltre una riflessione sul benessere, sull’alimentazione funzionale e sul rapporto tra nutrizione e salute cardiovascolare.

Attesi esperti di cardiologia dal Canada e specialisti di nefrologia dalla Svizzera, mentre tra gli appuntamenti più curiosi spiccano gli interventi dedicati agli effetti benefici della birra come alimento funzionale e quello di Pietro Catzola: il cuoco del presidente della Repubblica, originario di Triei e fresco di concedo dai fornelli del Quirinale, racconterà un percorso culinario tra benessere e cultura gastronomica.

© Riproduzione riservata