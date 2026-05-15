Il Comune di Arzachena potenzia l’organico della Polizia Locale in vista dell’estate. Ai 15 agenti attualmente in servizio si aggiungeranno altri 15 operatori a tempo determinato, assunti dal 1° giugno per cinque mesi.

Un settore, quello della Polizia Locale, dalle ampie competenze che vanno dalla tutela dell’ordinato svolgimento della vita cittadina, alla prevenzione e all’accertamento degli illeciti, alla sicurezza della circolazione, alla salvaguardia del territorio, alla tutela dell’ambiente, al controllo delle attività economiche e commerciali, alla vigilanza edilizia, rurale, sanitaria, urbana e stradale, nonché al concorso nelle attività di sicurezza urbana demandate agli enti locali.

Le assunzioni stagionali puntano in particolare a rafforzare prevenzione, controllo e sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico, quando aumentano traffico veicolare, presenze sul territorio ed esigenze di presidio. Lo scorso anno gli agenti stagionali assunti erano stati 10.

Il nuovo personale consentirà di intensificare le pattuglie, in particolare nei servizi serali e notturni e durante gli eventi estivi. Previsti anche maggiori controlli su arenili, zone rivierasche e località turistiche, in collaborazione con gli enti governativi territoriali, per prevenire e contrastare condotte illecite.

Il costo complessivo delle assunzioni temporanee è stimato in oltre 268mila euro, coperti in buona parte dagli introiti dell’imposta di soggiorno.

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