Un sostegno economico della Regione rafforza in Gallura il progetto “Dimmi, ti ascolto”, attivo dal 2017 all’interno della Casa del Fanciullo e diventato negli anni un punto di riferimento per famiglie, minori e adolescenti alle prese con situazioni di forte disagio.

La direzione generale delle Politiche sociali della Regione Autonoma della Sardegna ha infatti stanziato 120 mila euro per il biennio 2026-2027, con due quote annuali da 60 mila euro, a favore della Diocesi di Tempio-Ampurias.

Il servizio diocesano opera a Tempio Pausania, offrendo ascolto, assistenza e accompagnamento a bambini, ragazzi e genitori che affrontano momenti di difficoltà personale o familiare. Tra le problematiche più frequenti seguite dal Centro figurano episodi di bullismo, disturbi alimentari, separazioni conflittuali, casi di maltrattamento e situazioni di abuso.

Nel corso degli anni il numero crescente di accessi ha confermato la necessità di un presidio stabile e specializzato sul territorio. All’interno della struttura operano professionisti qualificati con competenze tecnico-scientifiche specifiche nell’ambito della tutela dei minori e del supporto alle fragilità sociali.

Il progetto lavora inoltre in rete con i servizi sociali e sanitari del territorio e mantiene una collaborazione costante con la Procura della Repubblica di Tempio, soprattutto nella gestione dei casi più delicati. A supporto delle attività, la Diocesi di Tempio-Ampurias mette a disposizione anche strutture protette destinate all’accoglienza di persone che vivono condizioni di particolare vulnerabilità.

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