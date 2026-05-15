A Olbia in corso i festeggiamenti in onore di San SimplicioIniziati all’alba con la Diana che ha svegliato la città
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Iniziati alle 5:30 con la Diana che ha svegliato la città, sono in corso i festeggiamenti in onore di San Simplicio, patrono di Olbia della Gallura.
A celebrare la solenne messa pontificale nel giorno del martirio, alle 11:30 nel sagrato della Basilica, il vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari, accolto dal Comitato dei festeggiamenti e accompagnato dalla banda musicale nel piazzale della chiesa in cui si svolge la funzione, trasmessa anche in diretta su Videolina.
La giornata dedicata a San Simplicio, quest'anno vestito di anthurium rossi (invece delle tradizionali rose) prosegue alle 18 con la processione per le vie della città che hanno segnato il suo martirio.