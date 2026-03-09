«Siamo felici di annunciare che il Comune di Calangianus ha ufficialmente ottenuto un ulteriore finanziamento regionale di 500.000 euro!».

Ad affermarlo è stato il sindaco Fabio Albieri. Che aggiunge: «Le risorse saranno destinate per la risoluzione delle criticità idrauliche e per garantire maggiore sicurezza in caso di piogge oltre alla manutenzione straordinaria di via Aldo Moro. Un intervento atteso che migliorerà la viabilità e il decoro della zona. Si tratta di un risultato fondamentale che ci permette di dare una risposta concreta ai residenti e di rendere il nostro territorio più sicuro e vivibile».

Quasi contemporaneamente sono stati attribuiti al paese 300.000 euro destinati alla manutenzione straordinaria, al rifacimento dei marciapiedi e delle reti di dreno in via Roma e via San Francesco. E ancora 540.000 euro per la creazione di una ciclopedonale in via Olbia che permetterà il collegamento diretto ai percorsi già esistenti ai piedi del nostro splendido Limbara, «incentivando il turismo sostenibile e lo sport all'aria aperta». Questi fondi si aggiungono a quelli per gli interventi in via Aldo Moro, per un totale di 1.340.000 euro. Ora si tratterà di bandire le gare, assegnarle, vedere iniziati lavori, vederli completati e, possibilmente, in tempi ragionevoli.

