Una dipendente del Cup di Arzachena è stata aggredita ieri mattina all’interno della Casa di Comunità in via Jaseppa di Scanu.

Il responsabile sarebbe un uomo di 52 anni di Luogosanto, che al termine di una lunga fila agli uffici per effettuare la scelta del medico di base avrebbe reagito con violenza alla richiesta dell’impiegata di esibire la documentazione necessaria per avviare la pratica.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Porto Cervo, dopo aver inveito contro la donna le avrebbe scagliato una poltrona contro, non ferendola. Danneggiata la postazione di lavoro, anche il pc e altri arredi.

Rintracciato grazie alle testimonianze dei presenti, l’uomo è stato denunciato mentre l’impiegata è stata portata in pronto soccorso per accertamenti.

Sull’episodio è intervenuta la direzione aziendale della Asl Gallura: «Un fatto inaccettabile. Oltre alla dipendente viene colpita emotivamente l'intera comunità professionale che ogni giorno opera con impegno e responsabilità al servizio dei cittadini. Gli episodi di aggressione verbale e fisica non possono e non devono trovare spazio nelle strutture sanitarie, in rispetto di chi si adopera per dare servizi all'utenza e di chi accede per ricevere assistenza», si legge nella nota diffusa dalla Asl.

