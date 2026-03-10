​È indubbiamente, quello di oggi, martedì 10 marzo, a Calangianus, un appuntamento con la memoria, la legalità e la solidarietà; dalle 10 di questa mattina, infatti, e fino alle 17, il paese ospita un’iniziativa profondamente significativa in occasione dell’esposizione della teca "Quarto Savona Quindici", i resti dell'auto di scorta del giudice Giovanni Falcone.

L'iniziativa è promossa da Donatorinati (Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato) in collaborazione con l'Associazione Quarto Savona Quindici, il Comune di Calangianus e l'Avis Calangianus. Presente anche Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, il caposcorta del giudice Falcone che perse la vita nella strage di Capaci.

​Programma della giornata prevede: dalle 8 inizio delle donazioni di sangue all'autoemoteca Avis Calangianus, in via Marconi; alle 10 svelamento della teca Qs15 in via Sant’Antonio e la cerimonia ufficiale con le autorità civili, militari e religiose, gli studenti, la cittadinanza e la Banda Musicale "Michele Columbano". Alle 11 in programma l’incontro con gli studenti all’Expò (via Dante) per parlare di antimafia e legalità. L’esposizione della teca proseguirà fino alle 17.

