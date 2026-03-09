A Olbia i vigili del fuoco sono intervenuti nella parte alta di via Barcellona per domare l’incendio che ha coinvolto un semirimorchio che trasportava materiale meccanico e alcuni barili di olio sintetico.

Per spegnere le fiamme è giunta in supporto degli uomini del 115 anche un'autobotte. Non si segnalano feriti.

(Unioneonline)

