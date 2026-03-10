Il segretario nazionale della Cgil funzione pubblica Michele Vannini sta incontrando i lavoratori dell’ospedale Giovanni Paolo Secondo di Olbia, presenti anche i dirigenti provinciali della sigla sindacale, Paolo Dettori e Jessica Cardia.

Dagli incontri avvenuti anche a Tempio e La Maddalena sta emergendo la situazione di tensione per i sovraccarichi di lavoro del personale.

Ma c’è anche una forte preoccupazione per i sopralluoghi già fatti da parte dei dirigenti dell’assessorato regionale alla sanità nei presidi di la Maddalena e Tempio, con la prospettiva di una loro radicale trasformazione. Si parla infatti dell’apertura degli ospedali di comunità che sostituiranno col tempo servizi e reparti del Paolo Dettori e del Paolo Merlo.

Il segretario provinciale della Cgil Fp Paolo Dettori ha già avviato un confronto serrato con la prefettura di Sassari, denunciando i problemi drammatici del sistema sanitario gallurese. La sigla sindacale, insieme alla Uil, è pronta allo sciopero.

