Martedì 16 dicembre avrà luogo a Tempio Pausania, in via Olbia, l’inaugurazione del Centro Antiviolenza, struttura di ascolto, protezione e supporto. La struttura sarà intitolata a Elisabetta Naddeo, vittima di femminicidio nel 2002 e «nostra concittadina – scrive Anna Paola Aisoni, vicesindaca, assessora ai servizi sociali, nonché vicepresidente della Provincia della Gallura – della quale tutti conserviamo un ricordo indelebile. Sarà una giornata di impegno e cultura contro la violenza di genere».

Il programma della giornata è il seguente: dalle 11 alle 13, al Teatro del Carmine, “Non sono solo parole”, spettacolo contro la violenza di genere dedicato agli studenti delle scuole superiori cittadine. Saranno in scena Ambra Pintore – voce e regia –, Federico Valenti – chitarre – e Pierpaolo Vacca – organetto. Produzione: Associazione Culturale Istranzos de domo. Dalle ore 16 alle 18, inaugurazione del nuovo Centro Antiviolenza del PLUS, di cui Tempio è il Comune capofila, e intitolazione a Elisabetta Naddeo, con l’installazione di una panchina rossa a cura di FNP CISL e CISL Gallura. Alle 19, ancora al Teatro del Carmine, spettacolo musicale e riflessione sul tema della violenza, con Paolo Fresu, Pierpaolo Vacca e Marta Loddo. L’ingresso è gratuito.

© Riproduzione riservata