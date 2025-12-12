Non si tratterà soltanto della presentazione del progetto UNIT-MAB – UNESCO Initiatives Transfrontalières – Man and Biosphere, momento di confronto sulle attività in corso nell’ambito del Programma “Uomo e Biosfera” (MAB) dell’UNESCO, con particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera e alla proposta di istituzione della Riserva della Biosfera Nord Sardegna – Bocche di Bonifacio, ma anche della presentazione della convenzione tra il Parco Nazionale e la Fondazione Centro Velico Caprera ETS, il noto e rinomato CVC di Caprera, nonché del progetto di allestimento dei campi boa per la tutela della Posidonia oceanica. L’incontro si terrà giovedì 18 dicembre, alle ore 10.00, presso la Sala Consiliare del Comune di La Maddalena. Per quanto riguarda la presentazione del progetto UNIT-MAB “Uomo e Biosfera” – Interreg Marittimo IT-FR, interverranno Giulio Plastina, direttore del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, insieme ai partner di progetto: l’OEC – Office de l’Environnement de la Corse, la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente e il Parco Nazionale dell’Asinara. Per la presentazione della convenzione tra il Parco Nazionale e la Fondazione Centro Velico Caprera ETS sono invece previsti gli interventi di Rosanna Giudice, presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, e di Paolo Bordogna, presidente della Fondazione Centro Velico Caprera ETS.

