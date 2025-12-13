Olbia, schianto in viale Aldo Moro: due feriti in ospedaleCoinvolte due auto, i conducenti estratti dalle lamiere. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale
Grave incidente stradale fra due auto, questa mattina intorno alle 6, in viale Aldo Moro a Olbia.
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre due feriti rimasti incastrati fra le lamiere. Sul posto anche personale sanitario del 118.
Entrambi i feriti sono stati stabilizzati sul posto e successivamente trasportati in ospedale a Olbia per le cure necessarie.
La squadra dei vigili del fuoco ha garantito la messa in sicurezza dell'area e dei mezzi coinvolti.
Polizia stradale sul posto per i rilievi, la gestione della viabilità e per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.
(Unioneonline/v.l.)