Dal centro alle frazioni, passando per le periferie, è iniziato Olbia4Christmas, il calendario natalizio diffuso che fino al 6 gennaio anima il capoluogo gallurese. Promosso da Comune, Confcommercio Nord Sardegna e Camera di Commercio di Sassari, il programma prevede diciotto giorni di eventi e iniziative: dai villaggi tematici alle parate itineranti, tra Grinch e Babbo Natale, dalla pista di ghiaccio ai cori gospel fino al concerto di capodanno con Marco Mengoni e Lazza. Inaugurazione, oggi alle 16:30, del Gran Villaggio di Natale Maxi, nel centro storico, sempre animato da canti di Natale, che il 20 dicembre ospita, anche, lo street food solidale con i rosticini per bambini, e il giorno seguente il Treno clown guidato da artisti di strada. Nelle piazze del centro, la pista di ghiaccio e il Villaggio della befana, nelle periferie l'arrivo della slitta di Babbo Natale in zona Bandinu e il villaggio di Gold Terry in viale Aldo Moro. Musica nelle chiese della città, dai gospel all'orchestra del liceo musicale De Andrè, e iniziative benefiche, da Babbo Natale vien dal mare, domani nel lungomare Cossiga, che, tra sup e kayak, raccoglie fondi per l'associazione Pollicino Onlus, al Miracolo di Natale, mercoledì, che da ventinove anni riempie la scalinata di San Simplicio di spesa solidale.

