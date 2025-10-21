Un albero come simbolo di salute e di speranza. È quello che i Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Siena hanno donato e messo a dimora questa mattina nel giardino dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Un albero per la salute”, unitamente ad una targa lignea commemorativa dell'evento realizzata dai falegnami del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

Si è trattato di alcune specie tipiche della macchia. Ogni pianta è geolocalizzata e sarà possibile seguirne la crescita e la capacità di assorbire anidride carbonica collegandosi al sito www.rgpbio.it.

La manifestazione, che si è svolta contemporaneamente in 30 strutture ospedaliere del territorio nazionale, nasce dalla collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e la FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e mira a sensibilizzare i cittadini sull'interazione fra la tutela della salute e la tutela dell'ambiente.

L'accordo, che si fonda su un approccio "One Health" ("una sola salute"), riconosce come gli stati di salute degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente siano legati indissolubilmente tra loro e siano interdipendenti l'uno dall'altro. L'educazione ambientale, una delle principali attività che curano i Carabinieri dei Reparti Biodiversità, contempla, infatti, anche interventi sui comportamenti, sulle abitudini e sulle azioni umane impattanti sulla salute del singolo, delle comunità e dell'intero ecosistema.

